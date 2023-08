OH Leuven-coach Marc Brys zoekt nog naar creatieve versterking: “We moeten meer impact krijgen op het middenveld”

Het punt tegen Antwerp heeft deugd gedaan, maar OH Leuven heeft er dringend meer nodig om weg te raken onderin. De wedstrijd van zaterdag in Eupen is al een hele belangrijke. Ondertussen wil coach Marc Brys er graag nog versterking bij. “We moeten baas kunnen zijn op het middenveld en ik heb het gevoel dat we dat momenteel niet kunnen.”

De 1-1 tegen Antwerp vorige vrijdag werd gevierd als een overwinning. De kleine stunt deed deugd bij iedereen die OHL een warm hart toedraagt. “Dat punt heeft heel veel waarde voor ons”, opende Marc Brys donderdagmiddag zijn persbabbel. “We moeten daar nuchter in blijven. We hebben toch al veel drek over ons heen gekregen en ik denk dat we daar op een goeie manier op geantwoord hebben. En dat tegen een team dat vorig jaar alles gewonnen heeft.”

Toch blijft Leuven achter met een schamele 2 op 12 en lijkt er nog wat meer kwaliteit nodig te zijn in de spelersgroep om een rustig seizoen te draaien. “We zoeken nog minstens één balvaste, doelgerichte speler”, gaf Brys aan. Youssef Maziz, de creatieve middenvelder van FC Metz die we nog kennen van bij Seraing, stond dicht bij een transfer naar Leuven, maar de deal lijkt nu afgesprongen. “Mazziz was inderdaad een optie. Dat is niet honderd procent van de baan, maar we hebben wel een patatje gekregen”, aldus Brys. En dus speurt OHL verder de markt af. “We moeten gewoon meer impact krijgen op het middenveld. We missen ook de beste Mathieu Maertens (het coronavirus sloeg op zijn ogen waardoor hij slechter ziet, red.). De impact die hij heeft op het middenveld… Hij is heel sterk en heeft een enorm infiltratievermogen. We moeten baas kunnen zijn op het middenveld en ik heb het gevoel dat we dat momenteel niet kunnen.”

© Vel

Over zijn nieuwe nummer negen, de Jonatan Braut Brunes, was Brys alvast voorzichtig positief. De Noor viel vorige vrijdag tegen Antwerp behoorlijk in en kwam dicht bij een doelpunt. “Hij heeft niet alle trainingen meegedaan omdat hij nog wat moeite heeft om zich aan te passen, maar het is een hele attente, beleefde jongen die goed is opgevoed. Afgelopen weekend tegen Antwerp is hij redelijk goed ingevallen. Hij is een centrumspits die niet graag naar de flanken uitwijkt. Iemand die kopbalsterk is en een goeie trap heeft.”

Nu al belangrijke match

Winst tegen Eupen lijkt nu al een must. “Ook voor Eupen moeten we respect hebben. Zij hebben zeven punten, wij twee. Zoals elke wedstrijd gaan we proberen te winnen. En dat is nog niet te veel gelukt dit seizoen, dus laat dat maar komen. De groep is erop gebrand. We voelen ons ook een beetje aangevallen en dat is altijd een goeie motivator.”

Brys kan zaterdag niet rekenen op zijn spits Nathaniel Opoku. “Hij zal drie weken buiten strijd zijn. Tijdens de wedstrijd van zaterdag heeft hij iets in zijn lies gevoeld terwijl hij een lange spurt trok.” Voor de rest is iedereen fit, behalve nieuwkomer Calut, die al in het begin van de zomer een zware knieblessure opliep.