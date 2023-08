VIDEO. De liefde letterlijk tegemoet wandelen op het WK atletiek: snelwandelaarster wordt bij aankomst ten huwelijk gevraagd door vriend (die ook deelnam)

Iedereen die na 35 kilometer snelwandelen over de finish loopt, zal wel blij zijn. Maar voor de Hongaarse Hana Burzalova wachtte er haar een speciale verrassing aan de aankomst van haar wedstrijd op het WK atletiek. Haar vriend, die ook had deelgenomen aan het WK snelwandelen, vroeg haar aan de aankomstlijn ten huwelijk. Of hoe je de liefde letterlijk tegemoet wandelt.