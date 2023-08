Jan Vlayen knapt al 29 jaar klusjes op in Ter Dennen. — © eva

Lanaken

Ter Dennen, het opvangcentrum van het Rode Kruis in Lanaken, bestaat 30 jaar en dat vieren ze zondag 27 augustus met een opendeurdag. Lanakenaar Jan Vlayen zal er zeker bij zijn. Hij is al liefst 29 jaar vrijwilliger in het centrum.