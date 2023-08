Katrijn De Clercq breekt de ban voor Lotto-Dstny: “Ik hoop op een selectie voor het EK”

Katrijn De Clercq is de snelste in Erpe-Mere. “Ik zette van ver de sprint in, maar die inspanning duurde langer dan verwacht. Toch kon ik het afmaken.” — © Gregory Van Gansen

Katrijn De Clercq is de eerste vrouw die gewezen Tourwinnaar Lucien Van Impe mocht huldigen na afloop van zijn eigen Grote Prijs. De kermiskoers in Mere is immers niet langer een wedstrijd voor de mannelijke profs. De 21-jarige belofte van Lotto-Dstny haalde het in deze nationale interclub in de sprint voor de Nederlandse Anna van Wersch en de Ierse Caoimhe O’Brien.

Lotte Popelier kreeg in de eerste koershelft een vrijgeleide in een eerder saaie wedstrijd. Dat veranderde op twintig kilometer van de finish toen een omvangrijke groep met Antonia Grondahl, Mieke Dockx, Margarita Lopez Llull, Sandrine Tas, Kim Knaeps, Mariek de Groot, Naomi De Roeck, Noa Jansen, Mariet Groen, Iris Timmermans, Katherine Sheridan en Saartje Vandenbroucke vaart maakte. Laatstgenoemde waagde nog even alleen haar kans, maar in volle finale voltrok zich, vooral door het achtervolgingswerk van de ploeg Duolar-Chevalmeire, een algemene hergroepering. De meiden van sportbestuurder Jo Chevalier konden het finaal echter niet afmaken.

“In de laatste honderden meters had ik Saartje Vandenbroucke als mikpunt. Ik zette van ver de sprint in, maar die inspanning duurde langer dan verwacht. Toch kon ik het afmaken. Dit is niet de grootste overwinning maar wel een zege die enorm deugd doet. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de ploeg. Op deze dag hebben we lang gewacht, maar ons geduld werd vandaag beloond”, aldus Katrijn De Clercq, die solliciteert naar een plaatsje in de Belgische beloftenploeg voor het EK. “Het EK is inderdaad een doel op zich”, vertelt de 21-jarige renster uit Oosterzele, die volgend jaar Lotto-Dstny trouw blijft.

Profcontract

“Ik kreeg voor volgend seizoen een profcontract aangeboden en dat is een kans die ik met beide handen wil grijpen. Ik voel me enorm goed bij de ploeg, veranderen van team is geen optie.”