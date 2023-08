Florian Vermeersch knap vijfde in de tijdrit in Sluis: “Goede uitgangspositie verworven nu de Vlaamse Ardennen wenken”

Lotto-Dstny grossierde de voorbije week in overwinningen en laat zich ook in de Renewi Tour van zijn beste zijde zien. “Op weg naar Ardooie tekenden we een voor een collectief sterke prestatie”, refereert Vermeersch aan het sterke pedaalwerk van de volledige ploeg. “Frederik Frison, Liam Slock, Cedric Beullens, Brent Van Moer, ikzelf en laatste man Jasper De Buyst zetten kopman Arnaud De Lie perfect af. De duimen moeten leggen voor Jasper Philipsen, Tim Merlier en Olav Kooij is geen schande. De Lie was op de afspraak en wij ook. Voor deze rittenkoers is dit een bijzonder sterke ploeg. Jammer dat Victor Campenaerts er niet bij is, maar Slock is een waardige vervanger.”

Goede uitgangspositie

Vermeersch klokte in Sluis dezelfde tijd als de Deense specialist Kasper Asgreen. “Ik ben heel tevreden over mijn tijdrit. Dat Tarling wint, is geen verrassing. Ik geef nauwelijks tijd toe op Wellens, Lampaert en Stuyven. Door die knappe prestatie verwerf ik ook een goede uitgangspositie nu de rit door de Vlaamse Ardennen zich aandient. De rit naar Geraardsbergen toe is minder zwaar dan die ik al eerder in deze rittenkoers afwerkte. De kans bestaat dus dat we met een grote groep op de finish afstormen, maar dat is lang niet zeker. Alles hangt af van de ploegtactiek van de topteams. Openen ze de debatten al op de Berendries, dan kan het dat het peloton al vroeg uit elkaar spat. De lokale ronde in Geraardsbergen biedt sowieso mogelijkheden om de boel uit elkaar te rijden. Twee keer Muur, Bos- en Onkerzeleberg en drie keer de Denderoordberg zal doorwegen.”

Hier om te winnen

Lotto-Dstny schuwt het harde labeur niet. “Hoe we het gaan aanpakken, zal op de bespreking wel duidelijk worden. We zijn hier om te winnen en niet om ereplaatsen te verzamelen. Van Tarling verwacht ik dat hij sterk genoeg is om te overleven, maar dat kan ook gezegd worden van Arnaud De Lie. In dit deelnemersveld zitten geen sukkelaars. Ik moet de koers goed lezen en anticiperen als de toppers hun troeven op tafel gooien. Het parcours ligt me sowieso en aan de conditie zal het ook niet liggen”, voegt Vermeersch, die vijfde eindigde in de Ronde van Denemarken en zesde staat in de Renewi Tour, eraan toe.