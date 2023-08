Donald Trump gaat zich vandaag aangeven in de gevangenis en moet wellicht ook voor het eerst voor mugshot poseren

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zal zich donderdagavond (lokale tijd) aanbieden in de gevangenis van Fulton County in de stad Atlanta, nadat hij afgelopen week officieel aangeklaagd. Daar zal (vermoedelijk) voor het eerst een mugshot – de beruchte boevenfoto – van hem gemaakt worden.

Wanneer we vrijdagochtend wakker worden, zal mogelijk de gevangenisfoto van de voormalige Amerikaanse president op de voorpagina’s van de lokale kranten prijken. Donald Trump heeft nog tot vrijdag 25 augustus om zich in de gevangenis van Fulton County aan te bieden, maar deelde eerder al mee dat hij dat donderdag zou doen. Daar zal hij gearresteerd worden nadat hij officieel aangeklaagd werd afgelopen week in verband met pogingen om de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden.

De president zal niet in voorhechtenis moeten zitten tot aan het proces, omdat zijn advocaten een borgsom en bijkomende voorwaarden onderhandelden. De president moet 200.000 dollar betalen en mag niet spreken over de zaak, betrokkenen niet intimideren en er niet over posten op sociale media.

In de gevangenis zal hij ingecheckt worden in het systeem. Typisch worden er dan vingerafdrukken en de beruchte Amerikaanse mugshot genomen. Het is nog niet helemaal zeker of Trump ook zal moeten poseren voor zo’n mugshot, aangezien hij de voormalige president van de Verenigde Staten is. Maar de lokale sheriff had eerder al aangegeven dat ze Trump net zoals andere beklaagden zouden behandelen.

Ook enkele andere beklaagden in de zaak, onder wie de voormalige advocaat van Trump, Rudy Giuliani, gingen zich al aangeven in de gevangenis en ook van hen werd er zo’n mugshot gemaakt.

Wanneer Trump zich precies zal gaan aangeven, is nog niet duidelijk. Maar volgens de Britse krant The Guardian zou Trump dat ’s avonds willen doen, wanneer de meeste mensen voor hun tv zitten.

Rudy Giuliani moest ook een mugshot laten maken. — © AFP

(sgg)