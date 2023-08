Vijf duidelijke voordelen van werken met een makelaar

Wie een gelukkige eigenaar van een woning, appartement of stuk grond is en op een dag beslist dit te verkopen, zal allicht twijfelen om zelf zijn beste verkooptechnieken boven te halen of een professionele vastgoedmakelaar onder de arm te nemen. Voor de diensten van een makelaar tel je natuurlijk een behoorlijk bedrag neer. Maar krijg je waar voor je geld? We staan stil bij vijf duidelijke voordelen van het inschakelen van een professionele vastgoedmakelaar.

Objectieve kijk geeft gemoedsrust

De verkoop van een woning is één van de belangrijkste beslissingen in een mensenleven. Het gaat om iets waarbij niemand zich eigenlijk fouten kan veroorloven. Er gaan ook emoties mee gepaard. Door in zee te gaan met een vastgoedmakelaar kunnen verkopers er juist voor zorgen dat ze zich niet door die emoties laten overmannen en dat ze niet eindeloos hoeven te piekeren over bijvoorbeeld de vraagprijs. Emotie en ratio gaan helaas niet hand in hand. Een makelaar sleurt deze last niet mee en kan objectief en met kennis van zaken oordelen en handelen.

Groot klantenbestand

Door de jaren heeft een makelaar contact gehad met een groot aantal geïnteresseerde kopers. Vele daarvan zijn nog steeds op zoek naar hun droomwoning. Het samenbrengen van een koper met zijn droompand is waar de makelaar in uitblinkt. En het is juist die koper die bereid zal zijn het meeste te betalen voor jouw woning. Op deze manier kan een makelaar de beste prijs garanderen.

Tijdwinst

Een makelaar regelt de bezoeken van de kandidaat-kopers zodat eigenaars geen tijd verliezen met het inplannen van bezoeken in hun drukke werk- en leefschema. Een makelaar kan zich hier veel flexibeler in opstellen en kan ook sneller inspelen op vragen van kandidaat-kopers.

Geen administratieve rompslomp

Niet alleen voor maar ook na een verkoop komt een hele papierwinkel om de hoek kijken. Denk aan de vereiste documenten voor een verkoop zoals EPC, elektrische keuring, bodem- en asbestattest, enzovoort. Een correcte en volledige afhandeling hiervan is complex en voor een leek absoluut geen pretje. Een makelaar is geroutineerd in deze materie en handelt alles piekfijn en correct af.

Professionele verkoper

Verkopen is een vak waar veel psychologie mee gepaard gaat. Een goede verkoper kan echt het verschil maken bij het over de streep trekken van geïnteresseerde kandidaten.

Toch liever zelf verkopen?

Wil je een huis verkopen zonder makelaar? In 5 eenvoudige stappen verkoop je makkelijk zelf je huis of appartement als particulier. Je vindt alle info terug in onze verkoopgids.