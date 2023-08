VIDEO. Indrukwekkende Ilan Van Wilder pakt in Deutschland Tour eerste profzege en wordt ook leider

Ilan Van Wilder heeft in de tweede etappe van de Deutschland Tour de eerste profoverwinning uit zijn carrière geboekt. Onze 23-jarige landgenoot klopte na een pittige rit Felix Großschartner en Pavel Sivakov in de sprint. Van Wilder neemt ook de leiderstrui over van zijn ploegmaat Ethan Vernon.

Onze landgenoot Harm Vanhoucke, die onlangs nog Team DSM inruilde voor Lotto Dstny, zat in de vroege vlucht, maar veel voorgifte kregen de vluchters niet van het peloton, waar Soudal- Quick Step het tempo bepaalde. Door een tempoversnelling van Israel-Premier Tech werd het peloton stevig uitgedund en rekenden ze zo de vroege vluchters in. Vanhoucke bleef als laatste tegenspartelen en pakte zo de bergtrui.

In de finale was het Van Wilder zelf die voor de beslissende aanval zorgde. Enkel Sivakov en Großschartner konden onze landgenoot volgen. De drie reden samen naar de meet, Van Wilder bleek de snelste en mocht voor de eerste keer in zijn profcarrière de handen in de lucht steken.

De beelden van de sprint: