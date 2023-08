Neos Leopoldsburg fietst rond het Kamp

De fietstocht begon aan de kanaalkom en ging via het kanaal van Beverlo naar Pijnven. “Daar fietsten we door de bomen en genoten we van de natuur”, klinkt het. “Daarna reden we richting Hechtel, waar we een tussenstop hielden aan de bib voor een fris drankje of een tas koffie om nadien verder te rijden via het fietspad over het militair domein richting Koersel-Kapelleke. Daarna ging het via de Zwarte Beek terug naar ons vertrekpunt Drakar. Het was een tocht van zo'n 41 kilometer met een prachtige natuurbeleving.”