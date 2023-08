'Familiebeach' is al meer dan 30 jaar traditie bij familie Peeters-Van Briel

Al 34 jaar lang is de familiebeach een traditie bij de familie Peeters-Van Briel uit Maaseik. In de beginjaren was de organisatie in handen van Gaby Van Briel en Freddy Peeters. Daarna namen Rita Van Briel en Bert Peeters het maar liefst 20 jaar lang over. De laatste 8 jaar leiden Lauren Van Briel en Kris Peeters alles in goede banen.

Zaterdag 19 augustus was het weer zover. Lauren en Kris waren als eersten op de beachterreinen van Maaseik om de laatste voorbereidingen te treffen. Om 11.15 uur arriveerden de eerste familieleden. Na een korte welkomstspeech begonnen de volleyballers om 12 uur aan hun wedstrijden in de zandbak, maar liefst zes ploegen van telkens vier sportievelingen.

© Kris Peeters

Feestjaar

Na een uurtje was er een algemene speech en werden ook de kubbers verwelkomd. “Het weer was in ons nadeel, maar we bleven gelukkig gespaard van hevige onweersbuien”, klinkt het. “En de sfeer zat er toch goed in. Rond 15 uur kwam de zon zelfs piepen. Een uurtje later waren alle wedstrijden gespeeld en was iedereen moe gestreden. Er werd nog gezellig bijgepraat met een frietje en een drankje tot laat in de avond. Zo werd het weer een geslaagde editie. Volgend jaar is het normaal een feestjaar, want dan bestaat de familiebeach 35 jaar.”