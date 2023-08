WK-verrassing Joshua Tarling blaast iedereen weg in tijdrit Renewi Tour en slaat dubbelslag, Belgen doen goede zaak met oog op klassement

Zijn bronzen medaille op het WK tijdrijden was duidelijk geen toevalstreffer. Joshua Tarling, nog altijd maar negentien jaar, heeft met overmacht de individuele tijdrit in de Renewi Tour gewonnen. De Brit van INEOS Grenadiers was na een dikke dertien kilometer maar liefst veertien seconde sneller dan Tim Wellens en pakt zo zijn eerste zege in de WorldTour. Yves Lampaert vervolledigde het dagpodium.

Wie voor een goed klassement wil gaan in de Renewi Tour kreeg op de tweede dag al meteen een belangrijke opdracht voorgeschoteld: een vlakke tijdrit van 13,6 kilometer met start en aankomst in het Nederlandse Sluis. Thibau Nys, een van de kandidaten voor de eindzege, ging als een van de eerste renners van start. Bij het tussenpunt moest de 20-jarige Belg al dertig seconden toegeven op zijn ploegmaat Daan Hoole en zo werd al snel duidelijk dat de klassementsambities van Nys al een serieuze deuk zouden krijgen.

Een andere Belg, Tim Wellens, zette zijn klassementsambities juist in de verf door een sterke tijdrit te rijden. De renner van UAE Team Emirates was de eerste renner die onder de tijd van Hoole dook (met acht seconden). Lang kon hij echter niet genieten van de hot seat: Joshua Tarling, de bronzen medaille van het afgelopen WK tijdrijden, veegde de tijd van Wellens van de tabellen. De Brit was nog eens 14 seconden sneller, goed voor een gemiddelde snelheid van maar liefst 54 kilometer per uur. Toen was al duidelijk: wie deze Tarling kan kloppen, heeft goede papieren om deze tijdrit te winnen.

Tim Wellens reed een uitstekende tijdrit en werd tweede. — © BELGA

Onze landgenoten bleven het goed doen, want Yves Lampaert, Jasper Stuyven en Florian Vermeersch nestelden zich aan de meet netjes in de top vijf, al moesten zij ook om en bij de twintig seconden toegeven op Tarling. Kasper Asgreen, nochtans een van de favorieten voor de dagzege, stelde teleur en zou uiteindelijk zesde worden, achter het rijtje Belgen. Ook outsiders Matej Mohorič en Edoardo Affini kwamen niet in de buurt van Tarling. Met enkel nog de sprinters die aan hun tijdrit moesten beginnen, kon Tarling de champagne eigenlijk al ontkurken. De enige vraag die nog restte: kon Philipsen zijn leiderstrui vasthouden? Het antwoord was nee, want de renner van Alpecin-Deceuninck moest 48 seconden toegeven op Tarling, die dus ook de nieuwe leider is. Vrijdag wacht de renners een pittige rit richting de Muur van Geraardsbergen.

Tarling speelde na de tijdrit een bakje rijst naar binnen. — © Stijn Joris

Rituitslag:

1. Joshua Tarling 15’05”

2. Tim Wellens +14”

3. Yves Lampaert +18”

4. Jasper Stuyven + 19”

5. Florian Vermeersch + 21”

6. Kasper Asgreen + 21”

7. Daan Hoole + 23”

8. Mikkel Bjerg +24”

9. Tobias Foss + 25”

10. Matej Mohoric +26”

Algemeen klassement:

1. Joshua Tarling 4h06’58”

2. Tim Wellens +14”

3. Yves Lampaert +18”

4. Jasper Stuyven + 19”

5. Kasper Asgreen + 21”

6. Florian Vermeersch +21”

7. Daan Hoole + 23”

8. Mikkel Bjerg +24”

9. Tobias Foss + 25”

10. Matej Mohoric +26”