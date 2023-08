Het nieuwe woonproject wordt rechtgetrokken vlak bij de treinbedding in Bilzen. — © PCp Architects

Bilzen

De twee nieuwe sociale appartementsblokken, goed voor 59 woongelegenheden pal aan het station in Bilzen, vormen weldra een toegangspoort tot de achterliggende woonontwikkeling Bivelenhof in Merem (Bilzen). De gemeenschappelijke ontmoetingsplekken en het grote veiligheidsgevoel doorheen het project zorgen voor een woonzone die afgestemd is op senioren.