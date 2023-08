Stella McCartney krijgt kritiek om campagne met Kendall Jenner en paarden

De Britse modeontwerpster Stella McCartney krijgt momenteel veel kritiek over zich heen. In een nieuwe campagne poseert topmodel Kendall Jenner met een paard en dat is tegen de zin van veel dierenliefhebbers.

Op de bewuste foto’s van de zogenoemde Horse power-campagne ligt Kendall Jenner onder meer halfnaakt — ze draagt enkel laarzen en een handtas met dierenprint — op een wit paard. Het beest staart voor zich uit in een desolaat deeltje van de Camargue in Zuid-Frankrijk. Op een ander kiekje draagt het 27-jarige model een volledig rode outfit, die mooi contrasteert met de vacht van de dieren. Verder neemt ze een acrobatische houding aan terwijl een paard vlakbij haar steigert.

Uiteraard werd er rond de fotogenieke locatie een hele set gebouwd. Het is net die setting die kritiek uitlokt bij fans en dierenliefhebbers. “Als je een paard gebruikt om winst te maken, negeert het zijn dierlijk instinct. Het voelt zich ongemakkelijk in de buurt van lichten, camera’s en geluiden. Paarden ontvangen geen betaling en hebben geen keuze wat werk betreft”, schreef iemand als reactie.

“Dit is geen goede campagne. Dit is het ondersteunen van de uitbuiting van paarden. Je maakt reclame voor iets dat volgens veel van uw klanten wreedheid jegens dieren is”, staat te lezen in een andere reactie. De ontwerpster, die dol is op paarden en de dieren in maart integreerde in haar modeshow, heeft nog niet op de commotie gereageerd.