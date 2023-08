Ken is hotter dan ooit. Dat heeft uiteraard alles te maken met zijn hoofdrol in de Barbie-film. De pop, vertolkt door Ryan Gosling, steekt daarin zijn liefde voor beach, paarden en auto’s niet weg. Maar hoe is het vandaag eigenlijk met de mannen die écht Ken heten? Wat ervaren ze tijdens de huidige hype en houden ze überhaupt van hun naam? We vroegen het aan drie van hen.