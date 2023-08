Stroompanne door blikseminslag in Sint-Truiden: ook seinen van treinen verstoord

In de stationsbuurt in Sint-Truiden is donderdagnamiddag een stroompanne geweest na een blikseminslag op een schoorsteen. De brokstukken belandden op het voetpad. Ook in het station was er hinder door de stroomonderbreking. De seininrichting raakte verstoord waardoor twee treinen moesten worden afgeschaft.

“Een stuk van de schouw is naar beneden gekomen”, zegt kapper Freddy Remels van The Hair Factory in de Truiense Gazometerstraat vlak tegenover het Truiense Station. “Alle elektriciteit in de buurt is uitgevallen. In ons gebouw zat er net iemand in de lift. Gelukkig heeft de brandweer die persoon kunnen bevrijden. Voorlopig mag er geen elektriciteit aangezet worden, enkel wij mogen onze haardrogers gebruiken om de dames hun haar te drogen. Wassen is evenwel met koud water.” Ook bij het Mozart Brain Lab in de Stationsstraat viel de elektriciteit uit: “Er is gelukkig geen schade aan onze apparatuur, er hangt wel wat brandgeur binnen”, zegt Didier Punie.

Treinverkeer

“Er is een storing aan de seininrichtingen”, klinkt het bij Infrabel. “Daardoor is het treinverkeer tussen Hasselt en Landen verhinderd. Onze mensen zijn volop aan het werk om dit te verhelpen. Reizigers kunnen gebruikmaken van een vervangbus.” De Truiense brandweer heeft ondertussen alles onder controle. “We hebben voor alle zekerheid de mensen van Fluvius laten komen, om te kijken of de buurt opnieuw elektriciteit mag gebruiken”, zegt Jelle Spiritus van de Truiense brandweer. “Maar dat bleek dus geen probleem te zijn. Op een uit afgebrokkelde schouw en een gesneuvelde venster na, is alles opnieuw in orde.”