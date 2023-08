Zelenski maakt grap over crash van Wagner-baas Prigozjin: “Toen we om hulp vroegen met vliegtuigen, is dit niet wat we bedoelden”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft tijdens een persconferentie een grap gemaakt over de vliegtuigcrash waarbij onder meer Wagner-baas Jevgeni Prigozjin om het leven is gekomen. “Dit is niet de hulp met vliegtuigen waar we om vroegen”, zei hij.

Op een persconferentie werd Zelenski meerdere keren gevraagd om te reageren op de crash. Dat deed hij uiteindelijk door te benadrukken dat het zijn troepen niet zijn die het vliegtuig uit de lucht geschoten hebben. “Eerst en vooral: we hadden hier niets mee te maken. Dat beseft iedereen wel”, antwoordde Zelenski op een vraag van een journalist.

Even later voegde hij er bij een andere vraag nog het volgende aan toe. “Weet je, toen Oekraïne de andere landen om hulp vroeg met vliegtuigen, is dit niet wat we in gedachten hadden. We hadden iets anders in gedachten”, zei hij, terwijl er in de zaal gelachen werd en hij zelf een glimlach moeilijk kon onderdrukken. “We hadden steun gevraagd. Maar dit (de dood van Prigozjin, nvdr) helpt natuurlijk ook.”

Sinds de Russische invasie, die begon op 24 februari 2022, hebben de huurlingen van Prigozjin al duizenden doden geëist in Oekraïne. Dat verklaart waarom Zelenski niet zwaar tilt aan diens overlijden en er zelfs een mopje over besloot te maken.

Wat de vliegtuigcrash van het toestel waarin Prigozjin zat dan wel veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Analisten zeggen op basis van de beelden dat het wellicht afweergeschut was. Al is er ook een theorie, die best mogelijk is volgens experts, dat er een bom aan boord was van het vliegtuig en dat de ontploffing daarvan een vleugel van het toestel heeft geschoten en de crash veroorzaakt heeft. Die bom zou verstopt kunnen geweest zijn in een wijndoos die vlak voor het vertrek nog aan boord werd gebracht, zo klinkt het. Onderzoek moet meer duidelijkheid brengen.