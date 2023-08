Remco Evenepoel wil geen te grote doelen uitspreken voor Vuelta: “Hoop op eindpodium en ritwinst”

Evenepoel schreef vorig jaar met de Vuelta een eerste Grote Ronde op zijn naam. “Mijn grootste doel dit jaar is geen COVID-19 krijgen”, verwees hij met een glimlach naar zijn opgave door een coronabesmetting in de Giro. “Om eerlijk te zijn hoop ik op ritwinst en een stek in de top-3 van het eindklassement. Ik vind het moeilijk om te zeggen dat ik absoluut de eindzege wil. Er kan zoveel gebeuren in een Grote Ronde, kijk naar de Giro. Je kan een slechte dag hebben, je kan vallen of ziek worden. Drie weken lang kan het elke dag misgaan. Ik ben er al in verbeterd, vind ik. Vorig jaar kwam ik aan de start om de top 10 te halen. En ik won. Nu zeg ik al top-3. Het kan overigens ook een goede Vuelta zijn als ik een paar ritten win en niet helemaal bovenaan eindig in het algemeen klassement. We zullen zien.”

Evenepoel begint in Spanje aan de vierde Grote Ronde in zijn loopbaan. Hij startte twee maal in de Giro, maar moest telkens opgeven. De Vuelta van vorig jaar werd wel een groot succes. “Ik wil nog steeds in elke ronde bijleren over mezelf”, knikte hij. “Ik hoop de volledige drie weken te ontdekken hoe ik het doe op lange klimmen, op grote hoogte, tegen de beste klassementsrijders ter wereld. In de Vuelta van dit jaar wil ik ook tonen dat ik defensief kan koersen. Deze Vuelta is helemaal anders dan vorig jaar. De eerste week is wel zwaar, maar ik verwacht dat de verschillen in de tweede en derde week zullen gemaakt worden. Tot dan moeten wij met het team niet controleren.”

Remco Evenepoel werd enkele weken geleden nog wereldkampioen tijdrijden, nu wacht al het volgende grote doel. — © BELGA

Vorig jaar nam Evenepoel in de zesde rit de rode leiderstrui om die niet meer af te staan tot in Madrid. “Maar dat scenario hoeft niet meer voor mij”, zei hij donderdag. “In de eerste negen dagen wil ik de trui eigenlijk niet. Natuurlijk, het is een leiderstrui en ik geniet er ook van. Maar als ik de trui in de eerste negen dagen heb, wil ik hem zo snel mogelijk weer weggeven. Een scenario zoals in de Giro (toen Evenepoel de trui na de derde rit kon afstaan aan de Noor Andreas Leknessund, red.) zou kunnen. Dat was eigenlijk ideaal. Andreas deed, net als ik, ook nog mee voor het jongerenklassement, dus ik was ineens van alle persconferenties en andere verplichtingen af.”

De Vuelta start zaterdag met een ploegentijdrit van 14,8 km. “Maar ik ga heus niet de hele afstand alleen op kop rijden”, aldus de kersverse wereldkampioen tijdrijden. “Het is een heel andere ploegentijdrit dan vorig jaar, erg technisch. Ik heb ook een sterke ploeg naast mij. Ik sta er zeker niet alleen voor. We willen met de jongens allemaal voor elkaar door het vuur gaan. Mattia Cattaneo, Andrea Bagioli, Casper Pedersen en ikzelf zullen de motoren zijn. De rest moet het tempo volhouden. We moeten met het team nog een strategie opstellen en een startvolgorde.”