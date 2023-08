Bejaarde vrouw en zoon kunnen brand ontvluchten, woning totaal verwoest: “Hij slaakte kreten van wanhoop”

Brandweer Zone Rand is donderdagochtend rond 8u10 massaal moeten uitrukken voor een zware uitslaande brand in een alleenstaande woning op de hoek van de Molenheide met Kievit in Zoersel. De bejaarde bewoonster en haar zoon konden zelf op tijd naar buiten vluchten. Ze werden uit voorzorg naar AZ Voorkempen afgevoerd. Een brandweerman van post Zoersel verzwikte zijn voet en moest ook naar het ziekenhuis. Veel pompiers kwamen recht van de hangarbrand in Broechem (Ranst) en hadden hun bed nog niet gezien.

De woning in L-vorm op de straathoek is totaal verwoest. Moeder Paula en haar 48-jarige zoon Bart G. konden zelf op eigen kracht buiten geraken. “Bart stond vanmorgen buiten te roepen”, vertellen buren, die meeleven met moeder en zoon. “Hij leek niet echt zwaar in paniek, maar het waren meer kreten van wanhoop en radeloosheid, “o nee, o nee!”, toen hij zag hoe vliegensvlug het vuur om zich heen sloeg. Hij had met de nacht gewerkt en was nog aan het slapen toen de brand uitbrak. Aanvankelijk waren het maar wat vlammen vooraan, maar het ging heel snel. Ze hebben alleen de elektrische fiets nog buiten kunnen zetten. Dat is het enige dat gered kon worden. Voor de rest lijkt het erop dat ze alles kwijt zijn.”

Volgens de buren was Bart wat verbrand aan zijn voet. Paula leek ongedeerd. Ook de dochter kwam ter plaatse.

Schepen Danny Van de Velde (N-VA) - burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) was in Antwerpen - en noodplancoördinator Vera Janssen waren snel ter plekke. “De twee bewoners werden preventief naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk kunnen ze bij familie worden opgevangen, maar we zien natuurlijk waar we kunnen helpen als gemeente”, aldus de schepen.

Brandweerman Rudy Antonissen raakte gewond bij de bluswerken in Zoersel. — © kma

Verscheidene brandweerposten van zone Rand kwamen ter plaatse. Veel van de vrijwillige brandweermannen en -vrouwen hadden amper hun bed gezien, want ze waren woensdagavond ook massaal opgeroepen voor de hangarbrand in Broechem. Ook de Zoerselse brandweervrijwilliger Rudy Antonissen was pas om acht uur thuisgekomen, nadat hij om half drie ’s nachts was opgeroepen geweest om mee voor bevoorrading van collega’s te zorgen bij de bluswerken in Broechem. Een kwartiertje later kwam dan de oproep voor de woningbrand in Zoersel. Rudy raakte gewond tijdens de bluswerken. Hij sloeg zijn voet om en werd ook naar het ziekenhuis overbracht. “Ik heb inderdaad nog niet geslapen, maar zo zijn er hier wel meer collega’s aanwezig nu”, zegt Rudy.

De enkel en voet van de brandweerman worden gestabiliseerd. — © kma

Het ging om een prefabwoning met metalen dakpanplaten. Vlak voor de vlammen buitensloegen was er een knal te horen, maar dat kan ook van kapotspringend glas. De oorzaak is nog onbekend.

