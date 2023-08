Na jarenlange daling stabiliseert aantal Vlaamse scholieren dat moet zittenblijven

De daling van het aantal zittenblijvers op school is gestopt. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen over de schoolse achterstand in het Vlaams onderwijs. Het aandeel zittenblijvers gaat van 12 procent in het lager onderwijs tot 28 procent in het zesde middelbaar.

Met schoolse achterstand wordt het aantal leerjaren vertraging bedoeld dat een leerling oploopt tijdens diens schoolcarrière. Dat is vaak het gevolg van zittenblijven, maar kan ook veroorzaakt worden door een verlate instap of ziekte.

In het lager onderwijs had in het voorbije schooljaar 2022-’23 12 procent van de leerlingen minstens een jaar schoolse achterstand. Sinds het schooljaar 2012-’13 daalt dat aandeel, maar in de laatste schooljaren 2021-’22 en 2022-’23 is die daling gestopt.

In het secundair had in het schooljaar 2022-2023 23 procent van de leerlingen minstens een jaar schoolse achterstand. Dat loopt zelfs op tot 28 procent in het tweede leerjaar van de derde graad. In het secundair onderwijs was tot en met 2021-2022 een daling merkbaar van de schoolse achterstand, maar is er in het laatste schooljaar een lichte stijging.

Nog uit de cijfers blijkt een grotere schoolse achterstand in het beroepssecundair en technisch onderwijs dan in het algemeen secundair. De achterstand is bij jongens bovendien groter dan bij meisjes.