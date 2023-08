‘Beste club van Limburg’ investeert prijzengeld in drinkwaterfonteintjes

In mei 2023 won voetbalclub Stokkem VV als eerste club de titel van ‘De beste club van Limburg’. Daaraan was ook een cheque van 2.500 euro verbonden. Met dat bedrag heeft de club nu twee drinkwaterfonteinen geplaatst.

© rr

“We waren gigantisch blij dat we ons de beste club van Limburg mochten noemen”, vertelt Arne Willem, voorzitter van Stokkem VV, de club de intussen 100 jaar bestaat. “Naast de mooie beker werden we ook beloond met een cheque van 2.500 euro. Dat bedrag gebruikten we als club om een volgende stap te zetten naar een nog duurzamere organisatie. Met het prijzengeld kochten we twee drinkwaterfonteinen. Die hebben we geplaatst in de gebouwen bij ons voetbalveld.”

“Naast het feit dat we een voetbalclub zijn waar kinderen en jongeren komen om betere voetballers te worden, willen we hen ook helpen in het opgroeien”, zegt secretaris Brent Beckers. “Milieubewustzijn en gezondheid zijn twee waarden die we hoog in het vaandel dragen. Daarom gebruikten we het prijzengeld om twee drinkwaterfonteinen aan te kopen. Daar kunnen onze leden nu makkelijk hun drinkbussen vullen.”

De fonteinen werden afgelopen week geplaatst en werden meteen gebruikt voor het eerste voetbalkamp van de club. “Het was opmerkelijk hoeveel kinderen zelf vroegen om hun beker bij te vullen”, klinkt het. “Door deze investering zullen honderden plastic waterflessen geband worden.”