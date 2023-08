Lotto Dstny kondigde woensdag aan dat Arnaud De Lie zijn contract tot 2026 verlengde. In de schaduw van dat heuglijke nieuws, siddert een ander dossier verder, dat van Caleb Ewan (29). De Australische spurter is na zijn opgave in de Tour niet meer in actie gekomen en maakt zich meer en meer onmogelijk. De ploeg wil meewerken aan een onmiddellijke transfer.