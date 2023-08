Hoeselt

De brandweer rukte woensdag rond 16.20 uur uit voor een keukenbrand in de Groenstraat in Hoeselt. De oudere bewoonster zou aan het fornuis hebben gestaan toen er een vlam uit de pan kwam. Het vuur kon vervolgens overslaan en de schade aan de keuken is groot. De vrouw raakte bij de brand lichtgewond en was vooral onder de indruk van de feiten. Door de brand is haar huis tijdelijk onbewoonbaar. De vrouw kan gelukkig tijdelijk elders terecht.