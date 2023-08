Militair expert over de vliegtuigcrash met Prigozjin aan boord: “Dit lijkt te wijzen op aanslag met afweergeschut”

Het neergestorte vliegtuig dat woensdag aan onder meer Wagner-baas Jevgeni Prigozjin het leven kostte, is wellicht neergehaald met afweergeschut. Daar is de Britse militair expert Sean Bell, die zelf ervaring heeft met vliegen met gevechtsvliegtuigen, van overtuigd.

Sinds er woensdag een vliegtuig neerstortte met tien inzittenden, onder wie Wagner-baas Jevgeni Prigozjin, zijn al enkele beelden opgedoken. Tal van analisten hebben daar de voorbije uren hun licht al over laten schijnen, in de hoop te achterhalen wat de crash nu echt veroorzaakt heeft en wie erachter zit.

Volgens Sean Bell, een Britse militair expert met ervaring als gevechtspiloot, kunnen we een ongeval uitsluiten. Dat heeft hij gezegd in een interview met Sky news. Bell baseert zich daarvoor op beelden van de crash die online opgedoken zijn. Hij ziet daarin een vreemde beweging in de wolken, die volgens hem duidelijk maakt dat er iets gebeurd is. “Ofwel een explosie aan boord, ofwel een luchtafweersysteem vanop de grond”, vermoedt hij.

Wat die theorie kracht bijzet, is dat er tijdens het neerstorten rook uit het vliegtuig lijkt te komen. Al is het volgens Bell geen rook, en wel een ontluchting van brandstof. “Het gaat om een grote hoeveelheid, die veroorzaakt werd door erg grote schade aan het vliegtuig.”

Eén vleugel

En dan is er ook nog het feit dat het vliegtuig lijkt neer te storen met slechts één vleugel, wat ook beschreven werd door ooggetuigen. “Leg dat alles samen, en je ziet dat het geen ongeval was”, zegt Bell. “Dit was een catastrofe die in de lucht gebeurd is. Er waren geruchten dat een doos wijn op het laatste moment aan boord van het vliegtuig is gebracht. Wie weet zat daar een bom in?”

Het probleem met die laatste theorie, zo zegt Bell nog, is dat het vliegtuig door een explosie aan boord wellicht geen vleugel verloren zou zijn. “Maar afweergeschut wordt wel gericht op die plaatsen van het vliegtuig waar het meest ‘vlees’ te vinden is. Dat is bijvoorbeeld de plaats waar de vleugel aan het vliegtuig vast hangt.”