Hasselt

In de schaduw van de Sint-Martinuskerk in Stevoort (Hasselt), kruipt al wekenlang een slang. Iedereen koestert het beestje, dat uit keien bestaat. Het gaat om een initiatief van Stevoort Solidair. “We doen allerlei kleine dingen om het gemeenschapsgevoel in Stevoort aan te wakkeren”, vertelt Chantal Vanroy.