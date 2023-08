Wout van Aert rijdt dit weekend gravelwedstrijd in Houffalize en wil ook deelnemen aan WK gravel: “Ik doe het heel graag”

Op de weg maakt Wout van Aert zijn rentree in de Ronde van Groot-Brittannië, die op zondag 3 september van start gaat. Maar zijn terugkeer in competitie volgt al iets vroeger: de Kempenzoon gaat deze zaterdag van start in de Houffa Gravel, een gravelwedstrijd in Houffalize. Die zou hij rijden ter voorbereiding van het WK gravel, dat op acht oktober in het Italiaanse Veneto wordt gereden. Daar wordt gezocht naar een opvolger van onze landgenoot Gianni Vermeersch, die in 2022 de regenboogtrui veroverde.

Op het WK in Glasgow pakte Van Aert nog naast de wereldtitel - zowel in de wegrit als in de tijdrit - maar dat betekent niet dat de renner van Jumbo-Visma 2023 sowieso afsluit zonder regenboogtrui. Van Aert is namelijk van plan op acht oktober deel te nemen vaan het WK Gravel in Veneto. En ter voorbereiding op die strijd om de regenboogtrui zal Van Aert deze zaterdag aan de start staan van de Houffa Gravel, zo maakt organisator Golazo bekend in een persbericht, waarin ook Van Aert reageert op zijn deelname.

“Ik heb nu even rust gehad, dus ik heb niet de beste conditie. Maar het is fijn om het materiaal een keer te testen en te kijken hoe het er aan toe gaat in zo’n wedstrijd. Ik hoop wat op te steken van de specialisten die aan de start staan. Het is leuk om te voelen hoe het allemaal werkt. Ik vind het wel nuttig om op voorhand al een gravelwedstrijd gereden te hebben”, zo verklapt Van Aert zijn ambities om deel te nemen aan het WK gravel. “Dit is een mooie kans, dicht bij huis. Ik rijd hier vooral omdat ik het leuk vind om te koersen en me te tonen aan mijn supporters en het publiek. En het gravellen is iets dat ik gewoon ook heel graag doe.”

Naast Van Aert doet er nog bekend volk mee aan de wedstrijd in Houffalize, waar trouwens ook recreanten aan deel kunnen nemen. Jan Bakelants, goeie vriend van Van Aert, en ex-profrenner Niki Terpstra zullen ook van de partij zijn.