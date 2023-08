Twee vrouwen willen hun hond redden, maar verdrinken zelf in Italiaanse bergrivier

In een berggebied in de Noord-Italiaanse regio Lombardije zijn donderdag de lichamen gevonden van twee Italiaanse vrouwen. De slachtoffers, 54 en 60 jaar oud, sprongen woensdag in een waterstroom nabij de Fellaria-gletsjer om hun hond te redden maar overleefden dat niet, aldus de reddingsdiensten.

De hond was in het hooggebergte nabij de Zwitserse grens in een rivier gevallen. Daarop gingen de baasjes de hond achterna, maar werden volgens onderzoek meegesleurd door de sterke stroming van de koude rivier. De hond zou van een brug in het water zijn gevallen, zo blijkt uit een eerste constructie.

Vijf reddingswerkers van de Italiaanse Mountain Rescue Service, gespecialiseerd in reddingsoperaties in ravijnen per helikopter, lanceerden samen met collega’s van de lokale hulpdienst in Malencotal een zoektocht. Donderdag in de vroege ochtend vonden ze uiteindelijk de twee lichamen van de slachtoffers onder een brug bij een dam.