FIFA opent tuchtzaak tegen kussende Spaanse bondsvoorzitter: “Elk gedrag dat in strijd is met onze waarden, wordt sterk veroordeeld”

De Wereldvoetbalbond FIFA is een tuchtprocedure gestart tegen de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales. Diens gedrag tijdens de door zijn land gewonnen finale van het WK vrouwenvoetbal in Sydney wordt niet geapprecieerd.

Dat Rubiales de overwinning tegen Engeland vierde door zich in het kruis te grijpen, en dat in het bijzijn van de Spaanse koningin Letizia en haar tienerdochter Sofia, viel al niet in goede aarde. Wat pas echt voor een storm van verontwaardiging zorgde, was dat hij tijdens de titelviering de Spaanse middenveldster Jenni Hermoso bij het hoofd greep en een kus op de lippen forceerde.

“We hebben de heer Rubiales ervan op de hoogte gebracht dat er een disciplinair onderzoek tegen hem gestart is”, meldde de FIFA donderdag. “We hebben een sterk engagement om ieders integriteit te respecteren. Elk gedrag dat in strijd is met deze waarden, wordt sterk veroordeeld.”