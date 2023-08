Kremlin blijft stil over vliegtuigcrash waarbij Prigozjin om het leven kwam

Het vliegtuig dat woensdagavond in Rusland neerstortte en vermoedelijk Wagner-leider Jevgeni Prigozjin vervoerde, haalt wereldwijd de krantenkoppen. Maar de Russische autoriteiten reppen er met geen woord over.

De hele wereld kijkt naar het Kremlin voor tekst en uitleg over het privévliegtuig dat woensdagavond crashte tussen Sint-Petersburg en Moskou. De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsia meldde dat volgens luchtvaartmaatschappij MNT-Aero LLC zeven passagiers en drie bemanningsleden op de passagierslijst stonden, en bevestigde later dat zij ook effectief aan boord van het toestel zaten. Volgens verschillende bronnen zouden alle inzittenden aan boord omgekomen zijn. Wagner-baas Jevgeni Prigozjin zou één van die inzittenden zijn geweest. Al wordt dat voorlopig niet bevestigd. Ook niet door de Russische autoriteiten.

Het was al langer geweten dat Prigozjin op gespannen voet stond met de Russische legertop en president Vladimir Poetin. Dat escaleerde enkel toen Prigozjin dag op dag twee maanden geleden een opstand tegen het Kremlin leidde. Poetin noemde het toen “verraad”. En heel wat experts waren het er over eens: dit zou het einde betekenen voor de leider van de Wagner Groep.

Verrassend is het daarom niet dat alle ogen nu op het Kremlin gericht zijn. Maar zij doen alsof hun neus bloedt. Meer dan zestien uur na de crash is er nog altijd met geen woord gerept over de crash.

De Russische staatstelevisie zwijgt ofwel volledig over de crash, of brengt enkel het nieuws dat er een vliegtuig neergestort is en dat de crash momenteel verder onderzocht wordt. De focus bij de staatstelevisie ligt donderdag voornamelijk op de samenkomst van de BRICS-organisatie (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) in Johannesburg. Poetin verwelkomde enkele nieuwe leden van de organisatie via een videogesprek. En ook tijdens die toespraak zei hij niets over Prigozjin of een vliegtuigcrash in zijn land.

(sgg)