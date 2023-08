Drie huizen in de Waalse gemeentes Philippeville, Walcourt en Couvin in de provincie Namen zijn omstreeks donderdagmiddag getroffen door een blikseminslag. Dat heeft de woordvoerder van de lokale brandweerzone meegedeeld.

Er is schade aan elektronische leidingen en meters, en er was ook sprake van rookontwikkeling. De situatie is in alle drie de getroffen huizen intussen onder controle.