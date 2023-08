Geen ontmoeting van Hadja Lahbib met president Azerbeidzjan

De president van Azerbeidzjan, Ilhal Aliyev, zal minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib niet ontvangen. Volgens de lokale pers zijn de Azerbeidzjaanse autoriteiten niet opgezet met uitspraken die Lahbib dinsdag in Armenië deed over Nagorno-Karabach.

Na een ontmoeting met haar Armeense evenknie drukte minister Lahbib haar diepe bezorgdheid uit over de humanitaire toestand in de enclave. Die ligt op Azerbeidzjaans grondgebied, maar de bevolking is grotendeels Armeens. Armenië en humanitaire organisaties luiden de alarmbel over de situatie in Nagorno-Karabach sinds Azerbeidzjan de toegangsweg vanuit Armenië heeft geblokkeerd.

Lahbib herinnerde aan het standpunt van de Europese Unie, die Azerbeidzjan vraagt de veiligheid en doorgang op de weg te garanderen. “Het is de plicht van elke staat om het welzijn van haar bevolking te garanderen. De rechten en de veiligheid van de Armeense bevolking moeten worden gegarandeerd. Ik zal mijn Azerbeidzjaanse collega vragen in die geest te handelen”, stelde de minister. Daarbij haalde ze ook het “respect voor de territoriale integriteit en soevereiniteit van iedereen” aan.

Donderdag stond in Bakoe een ontmoeting gepland tussen de MR-politica en president Aliyev. Volgens de nieuwssite Trend, die welingelichte bronnen citeert, werd die gedachtewisseling geannuleerd omwille van een “pro-Armeense stellingname en ongegronde verklaringen” in Armenië. Het gesprek met minister van Buitenlandse Zaken Jeyhun Bayramov staat wel nog steeds om 15.30 uur geprogrammeerd.

Het kabinet van minister Lahbib blijft achter de verklaringen staan. “Van bij het begin houden we een evenwichtig en uitgesproken standpunt aan, en we zullen hier hetzelfde discours hanteren als in Jerevan”, luidt het desgevraagd.