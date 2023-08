Van Belgische driekleur tot regenboogtrui: Remco Evenepoel zal in deze Vuelta al in minstens drie verschillende werkplunjes schitteren

Gewone merkentrui

Het begint zaterdagavond met een ploegentijdrit van nagenoeg 15 kilometer waarin hij – conform het reglement – niet met zijn regenboogtrui tijdrijden van Glasgow mag starten. Simpelweg omdat hij in de individuele discipline wereldkampioen is geworden. Er bestaat overigens al jaren geen WK ploegentijdrijden meer. Iedereen start dus zaterdag in Barcelona in de merkentrui. Wie landskampioen individueel tijdrijden is, mag die kleuren in het ploegentijdrijden evenmin dragen.

Driekleur

Zondag in de eerste rit in lijn van deze Vuelta begint Remco Evenepoel met zijn driekleur van Izegem. Tenzij Soudal – Quick-Step zaterdagavond de ploegentijdrit wint en Remco Evenepoel bijvoorbeeld als eerste van zijn team over de lijn zou komen. In dat geval moet hij de driekleur al meteen inleveren voor de rode leiderstrui.

Regenboogtrui

Alleen in de tijdrit van Valladolid op dinsdag 5 september, onmiddellijk na de eerste rustdag in de gelijknamige stad, rijdt Remco Evenepoel in zijn regenboogtrui van Glasgow en op zijn als wereldkampioen getunede tijdritfiets. Alleen op voorwaarde dat hij tegen die tijd niet de leiding in handen heeft. Anders is het opnieuw de leiderstrui en blijven we verstoken van het tijdritpak met de gekende strepen.

Evenepoel wou de voorbije maanden dikwijls in de regenboogtrui starten, maar een leiderstrui in de UAE Tour verhinderde dat bijvoorbeeld eveneens. Of zoals de Fransen zeggen: l’embarras du choix. Toppers hebben nu eenmaal heel dikwijls een rijkdom aan keuzes. Alleen al qua tijdritfietsen zou hij er die bij hebben: eentje voor de ploegentijdrit in de gewone kleuren, eentje in de regenboogkleuren en nog een reserve-tijdritfiets van Specialized. (hc)