COLUMN. Geredde ooievaar leert weer lopen na operatie van poot

Afgelopen week kregen we een ooievaar binnen. Het onfortuinlijke dier was met een van zijn poten vast komen te zitten in de elektriciteitsdraden aan de top van een paal. De brandweer bevrijdde het gekwetste dier uit zijn hachelijke positie en het team van Animal Rescue zorgde ervoor dat de ooievaar snel in ons centrum terechtkwam.

Hier bekeken onze dierenverzorgers de vogel en haalden ze er dierenarts Stef bij. Een van de poten van de ooievaar bleek een complexe breuk te hebben. De enige kans om de gebroken stelt te helen, was een operatie. En dus trok Stef zijn operatieschort aan en werd de ooievaar in een diepe slaap gebracht. Anderhalf uur later mocht de vogel ontwaken. De operatie was gelukt, de breuk was gefixeerd en nu is het afwachten.

Zo’n lange vogelpoten hebben relatief weinig doorbloeding, wat herstel soms moeilijker maakt. Maar we hebben hoop. De dag na de operatie stond de vogel al recht en hij begint de gebroken poot voorzichtig terug te gebruiken. Voorzichtigheid is alvast een goede basis om de poot te laten herstellen. En ook ik ben voorzichtig positief over de toekomst van deze mooie steltloper.