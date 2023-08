Jonge vikings gaan op schattenjacht aan ’t Vlietje

Ham

Het Hamse vrijetijdspunt ontvangt deze week dagelijks zo’n 50 kinderen voor een kamp in het teken van de legendarische vikings. Tijdens het kampje komen de kinderen te weten of de vikings inderdaad zo brutaal waren en of ze de beste scheepsbouwers waren. De kleuters en de kinderen uit de lagere school amuseren zich in twee groepen met een mix van spel, dans en knutselen. Zo gaan ze onder meer op schattenjacht in het speeldomein van ’t Vlietje. Het kamp wordt begeleid door 5 monitoren van Kriekelkamp. (sb)