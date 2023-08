Japan kreunt onder lange werkdagen: jonge dokter pleegt zelfmoord na 200 overuren op een maand

In de laatste drie maanden van zijn leven had Shingo Takashima niet één dag verlof genomen. En hij presteerde maar liefst 207 overuren tijdens de maand voor hij zelfmoord pleegde. Zijn familie roept nu op om de werkcultuur in het land te veranderen.

De 26-jarige arts was aan de slag in een ziekenhuis in de havenstad Kobe, de hoofdstad van de prefectuur Hyogo. Zijn werkgever zei niet verantwoordelijk te zijn voor zijn dood, maar volgens de openbare omroep NHK oordeelde de arbeidsinspectie in juni dat het overlijden wel degelijk een werkgerelateerd incident is wegens de lange werkdagen. De inspecteurs hekelen de grote druk die wordt uitgeoefend op medewerkers in de gezondheidszorg, wat de voorbije jaren meermaals fataal afliep. Het fenomeen heeft zelfs een naam gekregen: “karoshi”, wat zoveel betekent als “dood door overwerk”.

Tijdens een persconferentie verklaarde Junko Takashima, de moeder van het slachtoffer, dat haar zoon zei dat “niemand hem zou helpen”. “Shingo zal geen patiënten meer kunnen redden, maar ik hoop dat de werkomstandigheden van artsen in de toekomst kan verbeteren, zodat dit zich niet meer herhaalt.”

In 2016 bleek uit een onderzoek dat een op de vier ziekenhuisartsen tot 60 uur per week werkt, terwijl 5 procent van hen maar liefst 90 uur aan de slag is. Eerder dit jaar maakte een rapport melding van meer dan 960 overuren per jaar bij een op de drie Japanse artsen. Volgens de regering is het aantal overuren de voorbije jaren afgenomen na enkele arbeidshervormingen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.