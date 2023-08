André Hazes en vriendin moeten 900 euro boete betalen omdat ze tijdens schooljaar twee weken op reis gingen met zoon

De kleine Dré mocht in mei 2022 met zijn ouders mee naar de Verenigde Staten. Nederlandse kinderen hebben tot hun zestiende leerplicht, maar uitzonderlijk is een vakantie buiten de vakantieperiodes toegestaan, mits expliciete toestemming van de school. Volgens het stel kregen ze een mondelinge goedkeuring, maar werd die vlak voor de trip teruggetrokken. Toch gingen ze, waarna de school de afwezigheid van de jonge Hazes heeft doorgegeven aan een leerplichtambtenaar en die de bevoegde instanties heeft ingelicht.

André Hazes gaf in het tv-programma RTL Boulevard toe dat “niet netjes” was wat ze hadden gedaan. “Maar door die reis heb ik het allergelukkigste kind op aarde”, zei de zanger. “Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik draag de consequenties met heel veel liefde.” De zaak in Rotterdam vond op verzoek van de ouders achter gesloten deuren plaats.