‘Love island’-winnares Jotti Verbruggen samen met Jan Bert, erfgenaam Kinepolis Group

Veel woorden maakte Bert er niet aan vuil, maar het hartje in het bijschrift zegt genoeg. In het verleden was Verbruggen nog samen met voormalig profvoetballer Wesley Sneijder, en tot voor kort had ze een relatie met de Nederlandse Cas. Zij verlieten vorig jaar Love island als winnaars, maar in november scheidden hun wegen. “Ik heb de keuze moeten maken om de relatie tussen mij en Cas te beëindigen”, klonk het op Instagram. “Hopelijk gunnen jullie mij wat rust, en begrijpen jullie dat dit niet gemakkelijk is.”

Nu heeft bij Bert dus opnieuw de liefde gevonden. Diens vader Joost Bert was tot vijf jaar geleden de CEO van de Kinepolis Group, maar momenteel zetelt hij nog steeds in de raad van bestuur. Zijn vader was de stichter van de bioscoopgroep. De familie staat momenteel nog steeds op plaats 64 in de lijst van rijkste Belgen.