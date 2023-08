“Walgelijk”: Arturo Vidal (o.a. ex-Barcelona) onder vuur na opmerking over zelfmoord Duitse doelman

Arturo Vidal, oud-speler van onder meer FC Barcelona en Bayern München, heeft een bak vol kritiek over zich heen gekregen na een opmerking over Robert Enke. De Duitse doelman, die vandaag 46 jaar zou zijn geworden, maakte in november 2009 een einde aan zijn leven na een lange strijd tegen een depressie.

Vidal vertelde in een livestream op Twitch over de hoogtepunten uit zijn carrière. De Chileen sprak onder meer over zijn eerste doelpunt in de Bundesliga voor Bayer Leverkusen, waar hij van 2007 tot 2011 speelde. Dat was tegen Hannover 96 waar Enke toen onder de lat stond. “Het was mijn eerste doelpunt dat ik scoorde in Europa. Na een tijdje raakte de doelman in een depressie en pleegde hij zelfmoord”, aldus Vidal.

Robert Enke. — © ullstein bild via Getty Images

Veel fans vonden de opmerking smakeloos. Vooral op X (voorheen Twitter) waren er talloze reacties die de woorden van Vidal hekelden. Ook de media hadden geen goed woord over voor de Chileen. Het Italiaanse Gazzetta dello Sport schreef bijvoorbeeld: “Er zijn zinnen waar je meteen spijt van krijgt nadat je ze hebt uitgesproken. Deze zin uit de mond van Arturo Vidal is er één van.” Het Spaanse Marca veroordeelde de opmerking als “walgelijk.”

Vidal reageerde op de ophef door te zeggen dat hij verkeerd begrepen was en bekritiseerde tegelijkertijd de media. “Aan alle hatelijke journalisten: je zag in deze video dat ik alles met goede bedoelingen zei. Ik heb er ook niet om gelachen, dat zou ik nooit doen. Ik vertelde deze anekdote, maar bedoelde het niet verkeerd. Ik zou nooit om zoiets lachen”, aldus Vidal later weer op Twitch.