Saoedi-Arabië en vijf andere landen mogen zich aansluiten bij Brics

Braziliaanse President Luiz Inacio Lula da Silva, China’s President Xi Jinping, Zuid Afrikaanse President Cyril Ramaphosa, India’s eerste minister Narendra Modi and Russische minister van buitenlandse Sergei Lavrov poseren for een BRICS groep foto. — © AP

Het zou de eerste keer sinds 2010 zijn dat wordt besloten tot een uitbreiding van Brics, een afkorting die staat voor Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika (South-Africa). Die landen vertegenwoordigen samen zowat 40 procent van de wereldbevolking. Ze vergaderen op een driedaagse top in Zuid-Afrika over verdere uitbreiding.

Bloomberg bericht dat er nog geen definitieve lijst ligt van landen die zich mogen aansluiten. Daar zou woensdagavond nog overleg over zijn gevoerd. Wel wordt naast Saoedi-Arabië ook Egypte genoemd als mogelijk nieuw Brics-lid. Die landen hebben niet publiekelijk laten weten of ze dat ambiëren, maar bekend is dat veel landen zich graag willen aansluiten bij het samenwerkingsverband.

Tegengewicht voor G7

Voorstanders van uitbreiding denken dat het Brics in staat zou stellen om effectiever tegenwicht te bieden aan de G7, een groep welvarende en overwegend westerse democratieën. Vooral China zou aansturen op het toelaten van nieuwe leden. Het land krijgt daarbij naar verluidt steun van Rusland en Zuid-Afrika. India en Brazilië zouden terughoudender zijn.

Ook Argentinië, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Ethiopië en Iran zullen vanaf 1 januari 2024 toetreden tot het bondgenootschap. De Iraanse vertegenwoordiger op de driedaagse top in Johannesburg prijst het “strategische succes voor de buitenlandse politiek”, terwijl de Ethiopische premier Abiy Ahmed dit een “sterk moment” noemde voor het Oost-Afrikaanse land.“De permanente aanhechting aan de groep van opkomende economieën betekent een historisch evenement en een strategisch succes voor de buitenlandse politiek van de Republiek (Iran)”, zo schreef Mohamed Jamshidi, politiek raadgever van de Iraanse president, op X, voorheen Twitter.

De Russische president Vladimir Poetin heeft de uitbreiding van Brics donderdag ook geprezen. Het zou volgens hem “niet gemakkelijk” zijn geweest om tot een akkoord te komen, maar met een staaltje “verbazingwekkende diplomatieke kunst” slaagde de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa als gastheer erin om alle standpunten te verzoenen, klinkt het.

Zelf was Poetin niet aanwezig, maar hij sprak de top toe via videoverbinding vanuit Moskou. Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft een internationaal arrestatiebevel tegen hem lopen, waardoor hij buitenlandminister Sergej Lavrov als plaatsvervanger stuurde. Poetin heeft de nieuwe leden ook gefeliciteerd.