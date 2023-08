Beelden van gewelddadige horlogeroof Outlet Roermond: zoontje van 10 schiet vader te hulp

De Nederlandse politie heeft beelden vrijgegeven van een gewelddadige horlogeroof bij het Outlet Center in Roermond.

Deze keer gaat het om een beroving op 5 augustus. Eerder deelde de politie beelden van een vergelijkbare roof op 15 juli, toen een 82-jarige man slachtoffer werd. Dat leverde uiteindelijk acht tips op.

Op 5 augustus wordt een man die samen met zijn vrouw en kinderen een dagje aan het shoppen is in Roermond gevolgd door twee mannen. Op het parkeerterein van de Outlet spreken ze hem aan. Ze maken een grapje en geven een high five, maar dan wordt de pols van het slachtoffer vastgepakt en proberen de mannen met veel kracht het horloge van diens pols te rukken.

De man biedt weerstand en ook zijn dapper zoontje van 10 schiet te hulp, zo is te zien op camerabeelden. De jongen wordt echter ruw weggeduwd en loopt blauwe plekken op.

Ook de vermeende daders van de roof zijn vastgelegd op videobeelden, die donderdag zijn gedeeld door de politie. Mensen die hen herkennen wordt gevraagd zich te melden.