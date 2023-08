Lizzo wil danseressen vervolgen na “valse beschuldigingen” van grensoverschrijdend gedrag

De Amerikaanse zangeres Lizzo is van plan om voormalige danseressen te vervolgen na beschuldigingen van intimidatie, discriminatie en agressie.

Een maand geleden klaagden drie voormalige danseressen de zangeres van About damn time en Truth hurts aan wegens grensoverschrijdend gedrag. Begin augustus hebben nog eens zes voormalige medewerkers van de Amerikaanse popster zich gemeld.

LEES OOK. Er worden bananen gegeten, maar niet zoals je denkt: wat speelt zich af in de beruchte bar die Lizzo in nauwe schoentjes brengt?

De drie twintigers beweren dat ze onder druk werden gezet om naakte mensen aan te raken tijdens een avondje uit in Amsterdam, anderen zouden belachelijk zijn gemaakt wegens hun overgewicht. Ook moesten ze tegen hun wil een cabaretshow in de legendarische Crazy Horse in Parijs bijwonen.

Cabaretshow

De Britse krant Daily Mail heeft een foto gepubliceerd waarop de danseressen vrolijk poseren in de backstage na de cabaretshow in de Crazy Horse. “De foto’s van de vrolijke danseressen spreken boekdelen”, laat Marty Singer, de advocaat van Lizzo, aan de tabloid weten. “Een foto zegt meer dan duizend woorden.” Lizzo is van plan om de voormalige danseressen op haar beurt te vervolgen wegens kwaadwillige vervolging. Singer wijst ook op een video waarin een van de danseressen werken met Lizzo omschrijft als een “geweldige ervaring”.

De advocaat van de danseressen verklaarde aan TMZ dat ze in de eerste plaats hun job wilden behouden. “Ze moeten net als iedereen rekeningen betalen”, aldus Neama Rahmani. “Maar uiteindelijk vonden ze het misbruik ontoelaatbaar. Andere voormalige medewerkers vertelden soortgelijke verhalen. Wij kijken uit naar de rechtszaak.”

LEES OOK. Lizzo krijgt steun van dansers na beschuldigingen

(Lees verder onder de afbeelding)

© AFP

Lizzo weerlegde de beschuldigingen eerder al op Instagram. Ze omschreef de beschuldigingen als “zo ongeloofwaardig als ze klinken en te buitensporig om niet op te reageren”. Bovendien zouden de verhalen afkomstig zijn van ex-medewerkers die al publiekelijk zouden hebben toegegeven dat ze te horen hadden gekregen dat hun gedrag “ongepast en onprofessioneel” was.

LEES OOK. Beyoncé maakt tijdens show duidelijk dat ze zich niét distantieert van Lizzo na beschuldigingen