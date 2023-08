Ze doen je misschien al watertanden, maar pluk de appels van je HBVL-appelboompje nog niet

De ruim 26.000 appelboompjes die Het Belang van Limburgs vorig jaar gratis uitdeelde onder onze lezers deden het prima en hangen vol vruchten, vangen we in heel de provincie op. Mensen komen her en der in de verleiding om de appeltjes nu al te oogsten, maar dat is te vroeg.

“Wacht met appels plukken tot de tweede of derde week van september”, adviseert Raf Rutten, salesmanager bij kwekerij Carolus Trees in Nieuwerkerken waar de boompjes vandaan komen. “Er kan een beetje verschil zitten tussen appelrassen en regio’s, maar ik zou zeker niet gaan plukken vóór 5 september.”

“Mensen zien nu al eens een appel van de boom vallen en denken dat ze dan al allemaal rijp zijn. Maar dat klopt niet. De smaak kan misschien al redelijk meevallen. Maar je kan de appels beter nog wat laten hangen: ze dikken dan nog bij én de smaak zal nog iets zoeter worden. De donkerrode appelrassen zijn het vroegst rijp, de lichtrode appels zijn zowat in de derde week van september klaar. Stel je oogst tot dan uit”, zegt Raf. “Als er takken zijn die doorhangen omdat de appels al zwaar zijn, bind die takken dan vast met een koordje zodat ze steun hebben, anders kunnen ze afscheuren.

Appels die bijvoorbeeld gestoken zijn door een insect, kun je wel al best verwijderen. “Je kan die gewoon al eten als je de slechte plekjes wegsnijdt. Of maak er compote van. Of geef het aan de kippen. En anders: op de composthoop ermee.”

Bijmesten van je appelboompje moet nu niet, de snoei is pas voor december.

In de professionele teelt begint volgende week de perenoogst. Pas als die afgerond is, beginnen ze in september aan de appels.

Hoe zien de appeltjes eruit die aan jouw HBVL-appelboompje hangen?