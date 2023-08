“Beschamend”: Toni Kroos uit ongenoegen over aanstaande transfer van amper 21-jarig Spaans toptalent naar Saudi-Arabië

Volgens de Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano is de 21-jarige Spanjaard Gabri Veiga namelijk op weg naar Al-Ahli. Dat is wel een heel opmerkelijke transfer, aangezien Veiga pas 21 jaar is en dichtbij een eerste selectie voor de Spaanse nationale ploeg staat. Bovendien geldt de jonge middenvelder van Celta Vigo - tevens nog student journalistiek - als één van de grootste talenten in de Spaanse La Liga.

Zo lijkt Veiga de eerste speler van zo’n jonge leeftijd te worden die de overstap naar de Saudi Pro League maakt. En dat is zorgwekkend te noemen, dat vindt ook Toni Kroos. De Duitse middenvelder speelt op z’n 33e nog steeds bij Real Madrid en reageerde duidelijk op de post van Fabrizio Romano. “Beschamend”, klonk het.