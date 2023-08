Hevig onweer zorgt voor bijzonder weerfenomeen in Frankrijk: ook bij ons “omvangrijke neerslagzone” op komst

Een stevig onweer in Frankrijk levert enkele knappe weerbeelden op. “Dit systeem is op dit moment op weg naar ons land”, klinkt het bij NoodweerBenelux. Het KMI heeft voor vandaag dan ook code geel afgekondigd voor alle provincies. “Limburg zal in de vroege namiddag niet kunnen ontsnappen aan een omvangrijke neerslagzone”, zegt onze weerman Ruben Weytjens.

Op de beelden is te zien hoe een donker wolkendeken met daarin een stevig onweer over Frankrijk trekt. Volgens NoodweerBenelux is die wolk ook onderweg naar ons land. Donderdagvoormiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar vanaf de Franse grens neemt de bewolking stilaan toe en in de loop van de dag krijgen de meeste streken te maken met stevige buien, vooral na de middag. “Op de radarbeelden is te zien hoe Limburg in de vroege namiddag onmogelijk kan ontsnappen aan een omvangrijke neerslagzone die vanuit het westen op ons afstevent. Dit complex zal het westen van de provincie tussen 12:00 en 12:30 bereiken en vervolgens snel uitbreiden over de rest van de provincie. In het tweede deel van de namiddag wordt het dan weer overal droog”, zegt Ruben Weytjens.

Sommige buien gaan gepaard met onweer en kunnen veel neerslag op korte tijd en rukwinden veroorzaken. Het KMI vaardigt code geel uit voor alle provincies. Hier en daar kan er ook hagel vallen. De maxima liggen tussen 23 en 29 graden. Er waait een zwakke tot matige wind, meestal uit zuidelijke richtingen, zegt het KMI.

Donderdagavond is het tijdelijk droger met opklaringen, maar later in de avond of volgende nacht ontstaan er opnieuw buien die lokaal stevig zijn met onweer en kans op hagel en rukwinden. “In de nacht naar vrijdag blijft de kans op buien aanwezig. Vanwege de wolken wordt het niet kouder dan een graad of 17”, aldus Weytjens.

Code geel voor alle provincies in België. — © KMI

Noodnummer

De FOD Binnenlandse Zaken heeft tijdelijk het noodnummer 1722 geactiveerd. Daar kan je terecht voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, maar waarbij geen sprake is van levensbedreigende situaties.