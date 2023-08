Georges bundelt archief van vzw Herkenrode in 200 dozen

Met het vertrek op de Tuiltermolen werd het archief van de vzw Herkenrode in bewaring gegeven aan het stadsarchief. Daarvoor inventariseerde vrijwilliger Georges Castro maar liefst 1.722 archiefstukken in zo’n 200 dozen.

Recent bracht vrijwilliger Georges Castro een bezoek aan het stadsarchief en overhandigde hij het gedetailleerde inhoudsoverzicht van het archief van de vzw Herkenrode aan Mieke Strauven, diensthoofd van het Hasseltse stadsarchief.

“De afgelopen vier jaar heeft Georges Castro, een van onze vrijwilligers, 1.722 archiefstukken geïnventariseerd en geordend in 18 hoofdrubrieken”, zegt secretaris Eddy Verbeken. “In totaal beslaat het archief 200 archiefdozen die het verhaal van meer dan 25 jaar pionierschap op Herkenrode van onze vereniging documenteren. Het was een titanenwerk, maar het is ongetwijfeld een waardevolle bron voor de toekomstige geschiedschrijving. Bovendien zitten er in dat archief nog interessante documenten die voor de toekomst van Herkenrode nuttig kunnen zijn. In de toekomst blijft vrijwilliger Georges Castro actief om het archief up tot date te houden en aan te vullen.”