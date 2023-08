PXL-summercoach Jens steunt studenten met herexamens

De voorbije zomers werd er dankbaar gebruik gemaakt van de PXL-summercoach. Het merendeel van de studenten die op gesprek kwamen, voelden zich geholpen door de summercoach. Studenten met een korte vraag kunnen gebruik maken van een online spreekuur via WhatsApp of telefonisch zonder afspraak. Daarnaast voorziet de summercoach een groepsaanbod waarin studenten op weg geholpen worden met hun tweede zit.

Voor sommige vragen kunnen studenten beter verder geholpen worden door medestudenten die hetzelfde vak al afgelegd hebben. Daarvoor zijn er de 'summerbuddies' die bijles geven aan hun medestudenten. Zo helpen de studenten elkaar inhoudelijk, maar kunnen ze elkaar ook aanmoedigen. Samen studeren is al een tijdje een trend. Het werkt motiverend. Bovendien helpt het voor sommigen om zich beter te kunnen focussen. Daarom is er ook tijdens de sluiting van de hogeschool in de zomer de mogelijkheid om in de bibliotheek te studeren. En omdat ook ontspanning belangrijk is, worden er verschillende ontspanningsmomenten georganiseerd.