Pelt

Ad Knuijt (85) en Hillie Grimmius (85) uit Neerpelt vieren op 12 september hun diamanten bruiloft. Ad werkte in de bouwsector, Hillie was biologielerares. Na hun vele grote reizen, waarin de natuur altijd vooropstond, genieten ze nu samen van de tuin en de wandelingen in de omgeving. Ze hebben een dochter en vier kleinkinderen, die regelmatig langskomen voor een lekkere lunch en een gezellige babbel.