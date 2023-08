Talentvolle Lars Montegnies (17) ruilt KV Kortrijk voor RSCA Futures

Een transfer die wel wat stof doet opwaaien in Kortrijk. Bij KV Kortrijk speelde begin dit seizoen jeugdproduct en centrale middenvelder Lars Montegnies mee tegen Gent, STVV en Antwerp. Nu trekt de 17-jarige West-Vlaming echter naar Anderlecht waar hij zijn eerste profcontract tekent voor 4 jaar en zal aansluiten bij de RSCA futures in de Challenger Pro League.

Nochtans wilden ze in Kortrijk Montegnies wat graag aan boord houden. Al wachtte KVK lang met hun voorstel en had Montegnies z’n zinnen gezet op het sportieve project dat paars-wit hem bood. Dat was interessanter dan wat hij in het Guldensporenstadion als perspectief leek te hebben. De kerels haalden met Malynov en Sissako twee spelers voor zijn positie en dan was het interessanter om verder te gaan bij een beloftenploeg in 1B.

KV Kortrijk bevestigde zelf kort het vertrek. “Het management van de club & de coach zaten samen met Lars en zijn entourage om hem een eerste profcontract en sportief project voor te stellen. Daar ging Lars jammer genoeg niet op in. We vernemen dat Lars besloten heeft om KVK te verlaten en tot een akkoord gekomen is met een andere Belgische club. KVK wenst Lars alle succes bij het vervolg van zijn carrière.”