Pukkelpop viste nog achter Lorde na het afzeggen van Florence + The Machine

Van Eerdenburg werd geïnterviewd voor de Nederlandse openbare omroep na afloop van het festival dat in hetzelfde weekend als Pukkelpop plaatsvindt in het Nederlandse Biddinghuizen. Daarin sprak hij ook over het afzeggen van Florence + The Machine, dat ook op Lowlands’ affiche stond. “We hebben nog even gedacht om Lorde naar Lowlands te halen, die was aan het spelen in Europa. Maar op de dag van Lowlands stond ze op een podium in Portugal. Toen heeft Pukkelpop nog geprobeerd om ze voor de 19de augustus naar Hasselt te halen, maar dat is niet gelukt. We hebben allebei lokale acts gekozen, wij Froukje en Pukkelpop Balthazar.”