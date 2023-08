Pavel Sivakov erg teleurgesteld over niet-selectie Vuelta bij INEOS: “Soms zijn we slechts een nummertje”

Kiezen is moeilijk en kiezen is soms kwetsend. Zo ook bij het samenstellen van selecties voor de Vuelta. Ineos Grenadiers liet Pavel Sivakov thuis, wat bij de Fransman toch niet super onthaald werd. “Ik heb een enorme klap gekregen”, vertelde hij bij L’Equipe.

Naar de reden van de niet-selectie van Sivakov is het wellicht niet ver zoeken. Na dit seizoen verlaat de Fransman Ineos Grenadiers voor UAE Team Emirates, de ploeg van Tadej Pogacar. Voor de Britse formatie werd de keuzestress dus een pakje makkelijker, al had Sivakov zijn niet-selectie absoluut niet zien aankomen. “Ik moet zeggen dat ik vorige week een enorme klap heb gekregen. Ik kreeg te horen dat ik de Vuelta niet zou rijden en dat was heel moeilijk.”

Zeker omdat Sivakov naar eigen zeggen hard naar de Vuelta toe heeft gewerkt. “Ik heb deze zomer anderhalve maand een hoogtestage afgewerkt en drie weken met het Vuelta-team doorgebracht. Daarna gingen we met z’n allen naar de Ronde van Polen. Dat ging goed, heel goed zelfs. Daarna ging ik meteen terug de bergen in om me verder voor te bereiden op deze Vuelta. Ik denk dat ik in mijn beste vorm was van het hele seizoen, volgens mij zelfs beter dan voor de Giro, maar toen kreeg ik een telefoontje dat het niet doorging.”

“Ik zit al zes jaar bij de ploeg en iedereen weet dat ik wegga (naar UAE Team Emirates, red.), maar dat is wielrennen. Soms zijn we gewoon nummers, pionnen. Zo zie ik het. Het doet je beseffen dat de ploegleiding soms moeilijke beslissingen moet nemen. Ik was er toen kapot van, maar ik heb mezelf sindsdien vermand. Ik wil profiteren van al het werk dat deze zomer is gedaan en proberen om iets te doen tussen nu en het einde van het seizoen”, aldus Sivakov, die momenteel de Ronde van Duitsland afwerkt.