Steeds vaker wisselt Max Verstappen gedurende het seizoen van helm. Komend weekend tijdens de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort is hij alweer toe aan zijn derde design van het jaar. En waar de fans traditioneel de mogelijkheid hebben om een schaalmodel te kopen, is de hoofdpersoon zelf alweer druk bezig met hoe zijn volgende helmen eruit moeten zien.